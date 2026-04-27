Mit 25 Prozent Wirkungsgrad führen Aiko und Longi mit der Rückkontakt-Technologie die Liste der effizientesten Solarmodule an. Aiko baut seine Produktionskapazität aus und wandelt PERC- und TOPCon-Werke in ABC-Produktionsstätten um. Die chinesischen Photovoltaik-Hersteller Aiko und Longi belegen im April 2026 den Spitzenplatz in der monatlichen Effizienz-Liste für Solarmodule des Nachrichtenportals Taiyangnews. In dieser Liste führt Taiyangnews kommerziell verfügbare Photovoltaik-Module mit den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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