HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Atoss Software mit einem Kursziel von 157 Euro auf "Buy" belassen. Der Softwarehersteller habe im ersten Quartal seine anhaltende Wachstumsdynamik bewiesen, schrieb Felix Ellmann am Montag im Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005104400
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