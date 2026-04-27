Schwyz - Das Spital Schwyz hat seinem Leistungsumfang ein interdisziplinäres Beckenbodenzentrum hinzugefügt. Vernetzte Medizin der Fachbereiche Gynäkologie, Urologie, Gastroenterologie, Chirurgie und Physiotherapie soll Frauen und Männern jeden Alters an einem Ort Expertise, Diagnose und Therapie bieten. Das Spital Schwyz bietet laut seiner Mitteilung bei Beschwerden im Zusammenhang mit dem Beckenboden neu sein Beckenbodenzentrum als zentrale Anlaufstelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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