Nordex hat einen soliden Start ins Jahr 2026 hingelegt, mit steigenden Umsätzen und Margen, unterstützt durch Skaleneffekte, stabile Preise und einen wachsenden Beitrag aus margenstärkeren Serviceaktivitäten. Der Cashflow war jedoch stark negativ, was auf eine Normalisierung des Working Capitals zurückzuführen ist. Der Auftragsbestand bleibt unterstützend, insbesondere in Europa, mit starkem Service-Momentum und einer wachsenden installierten Basis, die die Sichtbarkeit wiederkehrender Einnahmen erhöht. Das Management hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt und damit einen stabilen Ausblick unterstrichen. Allerdings hat die starke Kursentwicklung der Aktie das Risiko/Rendite-Profil erheblich reduziert, da ein Großteil des positiven Momentums bereits in der Bewertung reflektiert ist. Auf dem aktuellen Niveau erhöht die zyklische Natur der Windindustrie das Abwärtsrisiko. Wir erhöhen unsere Schätzungen leicht, behalten jedoch unsere SELL-Empfehlung und das Kursziel von 40,00 EUR bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se
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