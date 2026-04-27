Anthropic hat einen experimentellen Marketplace eingeführt, über den Angestellte Produkte kaufen und verkaufen konnten. Der Clou: Die Verhandlungen und Deals übernahmen ihre Claude-Agents. Das führte zu aufschlussreichen Erkenntnissen. Sind wir schon im Zeitalter des Agent Commerce angekommen? Die Zeichen deuten darauf hin. Immerhin haben sowohl Google als auch OpenAI als zentrale Tech Player zuletzt große Commerce-Protokolle vorgestellt, über die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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