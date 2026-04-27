Alphabet zieht an: Anthropic-Deal und Cloud-Offensive stützen

Kurz vor den Quartalszahlen verdichten sich bei Alphabet die Signale. Der Aktienkurs notiert nahe am Allzeithoch und der Markt reagierte zuletzt positiv auf den Ausbau der Zusammenarbeit mit Anthropic, dem Unternehmen hinter Claude, sowie auf neue Produkte und Infrastrukturinitiativen im Cloud-Geschäft. Die Aktie der Google-Mutter schloss am 24. April bei 344,40 Dollar. Der anstehende Bericht für das erste Quartal folgt am 29. April nach US-Börsenschluss.

Noch liegen keine frischen Quartalszahlen vor, doch der Blick auf das Schlussquartal 2025 zeigt, aus welcher Stärke heraus der Konzern in die neue Berichtssaison geht. Alphabet steigerte den Umsatz im vierten Quartal auf 113,8 Milliarden Dollar, während der Nettogewinn um 30 Prozent zulegte. Besonders stark blieb das Cloud-Geschäft. Google Cloud wuchs um 48 Prozent und erreichte damit einen annualisierten Umsatz von mehr als 70 Milliarden Dollar. Zugleich schnellte der Auftragsbestand im Cloud-Segment um 55 Prozent gegenüber dem Vorquartal auf 240 Milliarden Dollar nach oben. Auch das Anzeigengeschäft zeigte keine Ermüdung. Die Sucherlöse stiegen um 17 Prozent und unterstrichen, dass die Kernertragsmaschine des Konzerns bislang erstaunlich robust läuft.

Strategisch setzt der Internetriese aus Mountain View seine KI-Offensive inzwischen auf mehreren Ebenen um. Auf der Google Cloud Next stellte das Unternehmen die Gemini Enterprise Agent Platform sowie neue TPU-Chips der achten Generation vor. Nach Angaben des Managements nutzen inzwischen fast 75 Prozent der Google-Cloud-Kunden KI-Produkte des Hauses. Zudem verarbeiten die eigenen Modelle bereits mehr als 16 Milliarden Tokens pro Minute über direkte API-Nutzung. Für zusätzliche Fantasie sorgt die vertiefte Verbindung zu Anthropic. Google und Anthropic bestätigten am 24. April eine Vereinbarung, die zunächst 10 Milliarden Dollar umfasst und weitere bis zu 30 Milliarden Dollar bei Erreichen bestimmter Meilensteine vorsieht. Für Alphabet ist das mehr als eine Finanzbeteiligung. Der Konzern bindet damit einen der wichtigsten Namen im KI-Markt enger an die eigene Cloud- und Chipinfrastruktur.

An der Börse kreist die Debatte nun vor allem um die Frage, wie schnell sich diese milliardenschwere Offensive in zusätzliche Erträge übersetzen lässt. Für das erste Quartal erwartet der Markt laut Vorschauen rund 106,9 Milliarden Dollar Umsatz und einen Gewinn je Aktie von etwa 2,63 bis 2,68 Dollar. Gleichzeitig bleibt der enorme Investitionsbedarf ein sensibles Thema. Im Raum steht für 2026 ein Capex-Budget von 175 bis 185 Milliarden Dollar nach 91,4 Milliarden Dollar im Vorjahr. Das ist der Preis für den massiven Ausbau von Rechenzentren, Spezialchips und KI-Infrastruktur. Analysten bleiben trotzdem überwiegend positiv. Der Konsens für die Alphabet-Aktie liegt bei Strong Buy. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 357,61 Dollar. Zuletzt hob BMO das Ziel auf 410 Dollar an, UBS erhöhte auf 375 Dollar und KeyBanc auf 380 Dollar. Needham bestätigte 400 Dollar.

Alphabet INC. Class A Tageschart

Betrachtungszeitraum: 27.04.2020- 27.04.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Charttechnisches Bild

Aus charttechnischer Sicht präsentiert sich das Papier weiter in beeindruckender Verfassung. Die Aktie notiert klar über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 100 Tage bei 315 Dollar und ebenso deutlich über der 200-Tage-Linie bei 276 Dollar. Damit bleibt der mittel- und langfristige Aufwärtstrend intakt. Der nächste Prüfstein liegt am aktuellen Allzeithoch, das als zentrale Widerstandszone fungiert. Gelingt dort ein sauberer Ausbruch, könnte die laufende Rally in die nächste Phase übergehen. Auf der Unterseite bildet der Bereich um 270 Dollar die erste wichtige Unterstützung. Sollte der Wert deutlicher zurücksetzen, käme als übergeordnete Auffangzone der Bereich um 200 Dollar in den Blick. Solange Alphabet oberhalb der beiden langfristigen Durchschnittslinien notiert, bleibt das technische Bild konstruktiv.

Tradingmöglichkeiten

Turbo Open End Bull auf Alphabet Inc. Class A

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Alphabet Inc. Class A UG8BZZ 9,83 230,037969 USD 230,037969 USD 3 Open End Alphabet Inc. Class A UN5NZT 3,64 302,889616 USD 302,889616 USD 8,07 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.04.2026; 10:45 Uhr

Turbo Open End Bear auf SAP SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Alphabet Inc. Class A UN4732 6,36 419,442033 USD 419,442033 USD 4,62 Open End Alphabet Inc. Class A UN3BSA 4,23 394,388108 USD 394,388108 USD 6,89 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.04.2026; 10:45 Uhr

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