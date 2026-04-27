BMW hat auf der Auto China erstmals den BMW iX3 und BMW i3 mit langem Radstand präsentiert, die ersten in China für China entwickelten Modelle der Neuen Klasse. Auch einige Features der neuen Modelle wurden auf die chinesischen Kundenbedürfnisse zugeschnitten. Dass chinesische Kunden vor allem im Fond eine größere Beinfreiheit bevorzugen, ist in der Autobranche quasi ein alter Hut - und China-spezifische Langversionen internationaler Modelle daher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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