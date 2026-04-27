Tesla setzt ein aktualisiertes Machine-Learning-Modell ein, um die Auslastung an Superchargern besser vorherzusagen. Es soll Ladeabsichten erkennen, bevor Fahrer an die Ladesäule kommen. Anspruch sei, ein Netzwerk aufzubauen, "in dem Kunden beim Laden so gut wie nie warten müssen", wie der Hersteller mitteilt. In einem auf der Plattform X veröffentlichten Statement gibt die Ladeinfrastruktur-Abteilung ("Tesla Charging") des Autoherstellers einige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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