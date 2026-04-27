Bezahldienstleister im Check | Arm: 40 % in 5 Tagen, Apple: Zahlen kommen & Nordex
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|Waadt nimmt 8000 Apple-Geräte wegen Sicherheitsrisiko ausser Betrieb
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|iPhone-Stärke stützt Apple: Evercore ISI bestätigt Kaufempfehlung
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|Apple vor kritischer Marke: Droht jetzt der nächste große Absturz? - Handeln Sie, bevor es zu spät ist!
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|Bezahldienstleister im Check | Arm: 40 % in 5 Tagen, Apple: Zahlen kommen & Nordex
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|Samsung Galaxy Book 6 Edge: ARM-Notebook mit Snapdragon X2 Elite und AMOLED-Display
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|Arm im Höhenflug: Die Entwicklung die jetzt niemand auf dem Schirm hat - Was sich am Wochenende verändert hat
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|Turbulente Woche am Aktienmarkt: Nordex begeistert Anleger mit Quartalszahlen
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|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 50 Euro
| HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Richard...
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|NORDEX hat Wind unter den Flügeln
|Zum Jahresstart konnte der Windanlagenbauer die Erwartungen übertreffen: Der Umsatz stieg im ersten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 11 % auf 1,59 Mrd. Euro, das Ebitda legte sogar um...
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|KURSZIEL ANGEHOBEN bei Nordex: Warum Insider bereits massiv kaufen - So reagieren erfahrene Anleger jetzt
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|Nordex zündet Kursfeuerwerk: Zahlen da, Euphorie auch - Aktie bricht dramatisch aus
|Was ist das für ein Wochenauftakt für die Nordex-Aktie?! Der deutsche Windkraftanlagenbauer präsentierte am heutigen Montag (27. April) die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026. Mit den Zahlen brachte...
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