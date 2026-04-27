Surrey, British Columbia, 27. April 2026 / IRW-Press / Desert Gold Ventures Inc. (das "Unternehmen") (TSX.V: DAU, FWB: QXR2, OTCQB: DAUGF) freut sich, den Beginn der Phase 1 des Reverse-Circulation-Bohrprogramms ("RC") bei seinem SMSZ-Projekt im Westen Malis bekannt zu geben. Das Programm umfasst RC-Bohrungen über eine Länge von ca. 4.250 Metern auf fünf vorrangigen Zielgebieten: Koussili, Gourbassi West North ("GWN"), Mogoyafara South, Kolon-Soa und Barani Gap (Abbildung 1).

Das Programm zielt darauf ab, die bekannte Mineralisierung zu erweitern, Ausdehnungen in Streichrichtung und in die Tiefe zu erproben sowie strukturell günstige Zonen auf höhergradige Mineralisierung zu untersuchen, während gleichzeitig das Ressourcenwachstum in der Nähe der geplanten Oxidgoldmine Barani East vorangetrieben wird. Dieses Bohrprogramm wird voraussichtlich im ersten Halbjahr dieses Jahres abgeschlossen sein.

Jared Scharf, President und CEO von Desert Gold, erklärte: "Wir freuen uns sehr, das Bohrprogramm 2026 auf unserem Projekt SMSZ zu starten. Diese Bohrphase wird sich auf fünf Gebiete konzentrieren; drei davon enthalten bereits Goldressourcen, bei denen wir in der Tiefe und neigungsabwärts bohren wollen, um Erweiterungen bestehender Goldlinsen zu erproben. Wir planen außerdem, entlang des Streichens vorzustoßen, mit dem Ziel, den Umfang dieser Goldsysteme wesentlich zu erweitern. Die beiden anderen Zielgebiete wurden bisher nur begrenzt bebohrt und bieten das Potenzial für neue Entdeckungen und zusätzliche Goldressourcen."

Tabelle 1. Zusammenfassung des RC-Bohrprogramms der Phase 1

Zone/ Projektgebiet Geplante Bohrlöcher Geplante Meter Durchschnittliche Bohrlochtiefe (m) Primäres Ziel Koussili 18 900 50 Untersuchung der Abwärts- und Streichausdehnung von durch Schneckenbohrungen und Gesteinsproben definierten Anomalien entlang der nördlichen Ausdehnung des GWN-Korridors Gourbassi West North 8 1.190 149 Validierung historischer Bohrungen und Untersuchung der Abwärts- und Streichausdehnungen Mogoyafara South 5 825 165 Untersuchung interpretierter, neigungsabwärts verlaufender Erzgänge, Bewertung der strukturellen Kontrolle der Mineralisierung innerhalb des Ressourcengebiets Barani Gap 6 545 91 Untersuchung der Kontinuität, Mächtigkeit und Neigung der Mineralisierung sowie Bewertung der westlichen Parallelstruktur zur Erweiterung der Ressourcen in Minennähe Kolon-Soa 9 790 88 Untersuchung der strukturell kontrollierten Goldmineralisierung innerhalb eines stark zerklüfteten Intrusivkörpers Insgesamt 46 4.250 - Ressourcenwachstum, Validierung der Verlängerungen in Neigungs- und Streichrichtung sowie Weiterentwicklung von Projektmöglichkeiten in der Nähe der Mine

Abbildung 1. Übersichtskarte des Projekts SMSZ mit den Bohrgebieten von Interesse (rot markierte Quadrate)

Technischer Überblick und Details zum RC-Bohrprogramm

Zielgebiet Koussili

Auf Koussili, etwa 4,5 km nordnordwestlich von Gourbassi West North ("GWN"), hat Desert Gold ein vielversprechendes Zielgebiet entlang der interpretierten nördlichen Verlängerung des mineralisierten Korridors von GWN identifiziert. Goldanomalien im Boden und im Gestein definieren einen zusammenhängenden Trend von Norden nach Nordnordwesten. Es sind etwa 900 Meter RC-Bohrungen geplant, um diese Anomalien zu erproben und die potenzielle Kontinuität der Mineralisierung von GWN entlang dieses sich abzeichnenden, mehrere Kilometer langen Trends zu bewerten (Abbildung 2a).

Zielgebiet Gourbassi West North

Auf Gourbassi West North ist die Mineralisierung über eine Streichlänge von ~1,6 km innerhalb eines steil nach Osten abfallenden strukturellen Korridors definiert. Gold kommt in deformierten klastischen Sedimenten vor und ist mit Verkieselung und Karbonatalteration assoziiert, wobei es mehrere subparallele Linsen bildet, die lokal an Mächtigkeit zunehmen. Das System bleibt in der Tiefe unterhalb von ~175 Metern offen. Ein Programm von ~1.190 Metern (8 RC-Bohrlöcher) ist geplant, um Abwärts- und Streichverlängerungen zu erproben und strukturell günstige Zonen für mächtigere und hochgradigere Mineralisierungen zu bewerten. GWN verfügt über eine angedeutete Mineralressource von 2,72 Mio. t mit 1,06 g/t Au (92.600 Unzen) und eine vermutete Mineralressource von 1,47 Mio. t mit 1,42 g/t Au (67.000 Unzen)1 (Abbildung 2b).

Abbildung 2. (Links) Vorgeschlagene Bohrzielgebiete auf Gourbassi WN; (Rechts) Vorgeschlagene Bohrzielgebiete auf Koussili

Zielgebiet Mogoyafara South

Auf Mogoyafara South, das entlang der Senegal-Mali-Scherzone liegt, ist die Mineralisierung strukturell innerhalb einer deformierten sedimentär-vulkanoklastischen Abfolge begrenzt, in die mafische Einheiten intrudiert sind. Bohrungen haben breite Abschnitte und lokalisierte hochgradige Zonen erbracht, und die Lagerstätte beherbergt eine vermutete Mineralressource von 14,33 Mio. t mit 0,97 g/t Au (447.500 Unzen)1. Die Mineralisierung bleibt entlang des Streichens und in der Tiefe offen, wobei geophysikalische und geochemische Daten Erweiterungen nach Süden nahelegen. Es sind etwa 825 Meter RC-Bohrungen geplant, um Verlängerungen entlang des Streichens und in der Tiefe innerhalb und außerhalb des aktuellen Ressourcenbereichs zu erproben (Abbildung 4a). Darüber hinaus wurden bei jüngsten Erkundungen und anschließenden Oberflächenkartierungen aktive kleine handwerkliche Bergwerke, historische Gräben, die die vom Unternehmen interpretierten Goldtrends bestätigen, Bodenanomalien sowie wichtige strukturelle Merkmale im Gebiet Mogoyafara South identifiziert (Abbildung 3). Aufgrund dieser jüngsten Erkenntnisse bereitet das Unternehmen ein vorgesehenes 5.000-m-Grabenprogramm vor, um die geplanten Bohraktivitäten zu ergänzen. Diese Arbeiten sollen dazu dienen, das geologische und strukturelle Umfeld des Gebiets besser abzugrenzen und die zukünftige Bohrzielauswahl zu unterstützen.

Abbildung 3. Mogoyafara South mit Hervorhebung anomaler Proben und vorgeschlagener Grabenstandorte

Zielgebiet Barani Gap

Auf Barani Gap, das weniger als 5 km vom geplanten Kleinbergbaugebiet Barani entfernt liegt, kommt die Mineralisierung in steil einfallenden, nach Norden bis Nordnordwest verlaufenden Linsen vor, einschließlich einer parallelen westlichen Struktur, die bislang weitgehend unerforscht ist. Die Zone beherbergt eine vermutete Mineralressource von 1,07 Mio. t mit 0,88 g/t Au (30.200 Unzen)1. Ein Programm von ca. 545 Metern (6 RC-Bohrlöcher) ist geplant, um die Kontinuität und das Ausdehnungs-Potenzial dieser westlichen Struktur als potenzielle Ressource in der Nähe der Mine zu bewerten (Abbildung 4b).

Abbildung 4. (Links) Vorgeschlagene Bohrziele auf Mogoyafara South; (Rechts) Vorgeschlagene Bohrziele auf Barani Gap

Zielgebiet Kolon-Soa

Das Zielgebiet Kolon-Soa umfasst einen etwa 8 km langen Korridor, der bei den bisher durchgeführten begrenzten Bohrungen vielversprechende Ergebnisse geliefert hat, darunter Abschnitte mit bis zu 2,04 g/t Au über 30 Meter1. Das Zielgebiet wird zudem durch umfangreichen Kleinbergbau und hochgradige Gesteinsproben mit Werten von bis zu 77 g/t Au bestätigt. Die Mineralisierung wird so interpretiert, dass sie mit stark zerklüfteten felsischen Intrusivgesteinen in Verbindung steht, die oxidierte Quarzadernnetze innerhalb einer nach Nordwesten verlaufenden Struktur beherbergen. Nach der jüngsten Identifizierung weiterer Kleinbergwerke plant das Unternehmen ein erstes Programm von ca. 790 Metern in 9 Bohrlöchern, um vorrangige Zielgebiete zu erproben und das Potenzial für oberflächennahe Oxidmineralisierungen in LKW-Reichweite des Erschließungsgebiets Barani zu bewerten (Abbildung 4).

Abbildung 4. Vorgeschlagene Bohrziele bei Kolon Soa

Sonstiges

Das Unternehmen hat gemäß seinem aktuellen Incentive Optionsplan 4.300.000 Optionen an Führungskräfte, Direktoren und Berater ausgegeben. Diese Optionen werden sofort unverfallbar und sind 5 Jahre lang zu einem Ausübungspreis von 0,14 $ pro Aktie ausübbar.

Das Board hat außerdem einen umfassenden Incentive-Aktienoptionsplan verabschiedet, der die Ausgabe von Optionen, RSUs und DSUs an Führungskräfte, Direktoren und Mitarbeiter vorsieht. Das Unternehmen hat im Rahmen dieses Plans 6.550.000 RSUs an bestimmte Führungskräfte, Direktoren und Mitarbeiter ausgegeben. Dieser umfassende Plan würde den aktuellen Incentive-Optionsplan ersetzen, sobald er von den Aktionären auf der nächsten Hauptversammlung und von der TSX Venture Exchange genehmigt wurde. Die aktuelle Zuteilung von RSUs unterliegt ebenfalls der Zustimmung der Aktionäre auf der nächsten Hauptversammlung.

Im Namen des Boards

"Jared Scharf"

Jared Scharf

President & CEO

Mineralressourcen

1Die hierin genannten Mineralressourcenschätzungen und Abschnitts-Highlights für das SMSZ-Projekt, einschließlich Gourbassi West North, Mogoyafara South und Barani Gap, stammen aus dem NI 43-101-konformen technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel "NI 43-101 Mineral Resource Technical Report and PEA on the SMSZ Project" mit Gültigkeitsdatum 19. September 2025, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar ist.

Erklärung der qualifizierten Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ty Magee (M.Sc., P. Geo), einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Magee ist Berater und Consultant von Desert Gold Ventures und gilt als unabhängig vom Unternehmen.

Über Desert Gold

Desert Gold ist ein Goldexplorationsunternehmen, das Konzessionsgebiete in Mali und Côte d'Ivoire kontrolliert. Dazu gehören das 440 km² große SMSZ-Projekt im Westen Malis sowie das neu optionierte 297 km² große Goldprojekt Tiegba im Westen der Côte d'Ivoire innerhalb des produktiven Birimian-Grünsteingürtels.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, unterliegen Ungewissheiten und Risiken, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen Aussagen enthaltenen abweichen. Zu diesen Ungewissheiten und Risiken zählen unter anderem die Stärke der Kapitalmärkte, der Goldpreis, Betriebs-, Finanzierungs-, und Liquiditätsrisiken, das Ausmaß, in dem die Schätzungen der Mineralressourcen die tatsächlichen Mineralressourcen widerspiegeln, das Ausmaß, in dem Faktoren eine Minerallagerstätte wirtschaftlich rentabel machen würden, sowie die mit dem operativen Betrieb verbundenen Risiken und Gefahren. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurden und unter www.sedarplus.ca abrufbar sind, ausführlicher erörtert, und die Leser werden dringend gebeten, diese Unterlagen zu lesen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu nennen, warum die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Aussagen abweichen könnten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch auf Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen dieses Gesetzes vor.

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