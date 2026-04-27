In der neuen Podcastreihe sprechen wir mit Menschen, die die Energiewende an entscheidender Stelle mitgestalten. Die Moderatoren Michael Fuhs, pv magazine Chefredakteur, und Stefan Müller, COO von Enerparc, wollen von der Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie wissen, wie sie sich zur Energiepolitik der Bundesregierung aufstellt. "Netzpaket, EEG, Kraftwerksstrategie, Kapazitätsmarkt - ich vermisse den roten Faden durch all diese Themen, die zur Zeit auf dem Tisch liegen", sagt Ursula Heinen-Esser (CDU), seit dem vergangenen Herbst Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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