Paris/London/Zürich - Die Anleger in Europa haben sich am Montag trotz neuer Entspannungssignale im Nahost-Krieg kaum zum Aktienkauf bewegen lassen. Zu Beginn einer wegweisenden Woche, in der wichtige geldpolitische Entscheidungen sowie eine Flut von US-Geschäftszahlen inklusive mehrerer US-Techriesen anstehen, überwog weiter die Vorsicht. Gegen Mittag notierte der EuroStoxx50 0,29 Prozent höher bei 5.901 Punkten. Damit versuchte sich der Leitindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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