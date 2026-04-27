Harvest Technology legt Quartalszahlen vor: Strategischer Fokus auf Verteidigung zahlt sich zunehmend aus

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Harvest Technology Group Limited (WKN: A3EEK1 | ISIN: AU0000082422) hat im Märzquartal 2026 wichtige Fortschritte erzielt und legt mit dem aktuellen Activity Report die operative Entwicklung offen. Das Unternehmen treibt seine strategischen, operativen und produktseitigen Initiativen weiter voran. Besonders deutlich zeigt sich die Dynamik im Verteidigungssektor, bei der Gewinnung neuer Kunden sowie in der Weiterentwicklung der eigenen Plattform.

Im Mittelpunkt steht die Umsetzung der überarbeiteten Strategie "Plan Consilience". Diese richtet den Fokus klar auf internationale Verteidigungsmärkte. Begleitend dazu wurden externe Bewertungen und Analysen durchgeführt, die diese Ausrichtung untermauern. Parallel gelang es, ein Verteidigungsministerium eines NATO-Mitglieds in einem viermonatigen Nodestream-Test erfolgreich anzubinden und umfassend zu schulen. Ziel ist die Weiterentwicklung von Fähigkeiten für ferngesteuerte Operationen.

Auch im kommerziellen Bereich baut Harvest seine Präsenz aus. Ein multinationaler Ölkonzern wurde in das Nodestream-Ökosystem integriert, um die Überwachung von Versorgungsschiffen in australischen Gewässern zu verbessern. Zusätzlich nutzt ein großer Anbieter von Unterwasser-Dienstleistungen die Plattform für Inspektionen und operative Steuerung bei Offshore-Projekten vor Westaustralien.

Strategische Schärfung und operative Umsetzung greifen ineinander

Die strategische Neuausrichtung unter Plan Consilience gewinnt weiter an Kontur. Harvest sieht seine Technologie für extrem bandbreitenarme Kommunikation als passgenau für militärische und sicherheitsrelevante Anwendungen. Gerade in Szenarien, in denen stabile Kommunikation, Lageübersicht und mobile Einsatzfähigkeit entscheidend sind, eröffnet sich ein wachsender Markt.

Diese Einschätzung wurde nach Quartalsende durch mehrere Entwicklungen gestützt. Dazu zählen die beschleunigte Umsetzung der Verteidigungsstrategie, die Ernennung von Jeff Sengelman zum Executive Chair sowie eine unabhängige Bewertung der Marktchancen in den USA. Diese externe Validierung unterstreicht die technologische Relevanz und das adressierbare Marktpotenzial.

Operativ gelingt es Harvest zunehmend, Marktkontakte in konkrete Anwendungen zu überführen. Der abgeschlossene Nodestream-Test mit einem NATO-Partner gilt dabei als wichtiger Meilenstein. Auch wenn das Projekt zunächst klein ist, liefert es einen entscheidenden Nachweis für die Einsatzfähigkeit der Technologie im realen Verteidigungsumfeld und eröffnet Perspektiven für Folgeaufträge.

Technologieausbau und neue Funktionen stärken das Angebot

Parallel treibt Harvest die Weiterentwicklung seiner Nodestream-Plattform voran. Im Fokus steht eine neue Version mit integrierter Videokonferenzfunktion. Diese Erweiterung soll die Zusammenarbeit innerhalb der Plattform deutlich verbessern.

Nach erfolgreichen Beta-Tests ist die Markteinführung für Mai 2026 geplant. Die neue Funktionalität erweitert die Einsatzmöglichkeiten sowohl für staatliche als auch für industrielle Kunden. Damit erhöht sich die Attraktivität des gesamten Ökosystems, insbesondere für Anwendungen mit verteilten Teams und anspruchsvollen Kommunikationsanforderungen.

Auch auf Führungsebene stellt sich das Unternehmen neu auf. Mit Jeff Sengelman übernimmt ein Manager mit Erfahrung in Verteidigung, Sicherheit und komplexen Projekten den Vorsitz. Gleichzeitig scheidet Ilario Faenza im gegenseitigen Einvernehmen als CEO aus, bleibt dem Unternehmen jedoch übergangsweise beratend erhalten. Diese Veränderungen sollen die Umsetzung der neuen Strategie gezielt unterstützen.

Finanzielle Basis gesichert - Fokus bleibt auf Wachstum und Umsetzung

Finanziell zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Umsatz lag im Märzquartal bei 454.000 US-Dollar und damit über dem Vorjahreswert. Die Kundenzahlungen beliefen sich auf 342.000 US-Dollar, während der operative Cash-Abfluss bei 1,527 Mio. US-Dollar lag.

Zur Stärkung der Liquidität nahm Harvest im März 1,632 Mio. US-Dollar von Investoren auf. Ein Teil dieser Mittel floss in die teilweise vorzeitige Rückzahlung einer bestehenden Finanzierung. Zum Quartalsende verfügte das Unternehmen über 488.000 US-Dollar an liquiden Mitteln sowie über zusätzliche, nicht ausgeschöpfte Finanzierungsrahmen in Höhe von 3,5 Mio. US-Dollar.

Die Mittelabflüsse spiegeln vor allem Investitionen in Forschung und Entwicklung, Personal, Vertrieb sowie Verwaltung wider. Die ausgewiesenen Zahlungen an das Management beliefen sich auf 133.333 US-Dollar.

Mit Blick auf das Juniquartal startet Harvest mit klarer strategischer Ausrichtung, gestärkter Führung und wachsender Nachfrage aus Verteidigung, Offshore- und Subsea-Märkten. Der Fokus liegt nun auf konsequenter Umsetzung, Weiterentwicklung der Technologie, Gewinnung neuer Kunden und Sicherung der finanziellen Flexibilität.

Weitere Informationen zum Company Update erhalten interessierte Investoren am Freitag, 1. Mai 2026, im Rahmen eines Webinars (hier registrieren).

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Quellen:

Quarterly Activities/Appendix 4C Cash Flow Report

Investor Webinar



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Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

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