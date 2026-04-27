Es ist zuletzt recht still geworden um die Novo Nordisk-Aktie. Am Freitag gelang ihr erstmals seit Anfang März wieder der Sprung über die Marke von 35 €. Doch am Montagmorgen legt der dänische Pharmakonzern schon wieder den Rückwärtsgang ein. Wie stehen die Chancen für ein Comeback von Novo Nordisk an der Börse? Zweikampf mit Eli Lilly Das alles beherrschende Thema bei Novo Nordisk ist nach wie vor der Wettbewerb mit Eli Lilly auf dem Adipositas-Markt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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