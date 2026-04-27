Der Astrophysiker Harald Lesch, bekannt aus dem ZDF-Wissenschaftsformaten "Terra X" und "Leschs Kosmos" wird Teil der Energiegenossenschaft Egis. Mit mehr als 3.300 Mitgliedern ist sie die größte Bürgerenergie-Genossenschaft in Bayern. Die Energiegenossenschaft Inn-Salzach eG (Egis eG) hat mehr Mitglieder als jede andere Energiegenossenschaft in Bayern. 3.373 Menschen engagieren sich aktuell in der Egis eG und treiben den Ausbau erneuerbarer Energien in Bürgerhand voran. Auch Astrophysiker und Wissenschaftskommunikator ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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