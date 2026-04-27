Nicht nur bei stationären Batteriespeichern sondern auch bei mangelhaften Hochvoltbatterien von E-Autos besteht Brandgefahr durch thermische Überlastung. Aktuell gibt es einen Rückruf bei der Volkswagenmarke Cupra. Die Volkswagenmarke Cupra verschickt Rückrufschreiben an Halter des Modells Born. Das Schreiben, das der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Stoll & Sauer eigenen Angaben zufolge vorliegt, trägt die Überschrift "Produktsicherheitsrückruf: Batterieprüfung, Code 93S4". Darin heißt es, dass bei Cupra-Fahrzeugen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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