Zum Jahresstart konnte der Windanlagenbauer die Erwartungen übertreffen: Der Umsatz stieg im ersten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 11 % auf 1,59 Mrd. Euro, das Ebitda legte sogar um fast zwei Drittel auf 130,7 Mio. Euro zu. Die entsprechende Marge lag damit bei 8,2 % (2,7 Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor). Unter dem Strich verdiente NORDEX nach 7,9 Mio. Euro im Vorjahr nun 53,6 Mio. Euro. NORDEX ist damit stark ins Jahr gestartet, der deutliche Rückgang des freien Barmittelflusses auf - 98,1 Mio. Euro kommt erwartungsgemäß und ist auf die Normalisierung im Umlaufvermögen zurückzuführen. Im laufenden Jahr soll der Umsatz auf 8,2 bis 9 Mrd. Euro steigen, 2025 betrugen die Erlöse 7,55 Mrd. Euro. Das Ebitda soll in diesem Jahr 8 bis 11 % erreichen, nachdem im Vorjahr 8,4 % zu Buche standen. Die Nachrichten sind Wind unter den Flügeln von NORDEX, die Aktie ging heute bereits prozentual zweistellig in die Höhe.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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