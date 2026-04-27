Organon-Aktionäre erhalten 14,00 US-Dollar pro Aktie in bar

Der Deal bewertet Organon mit einem Unternehmenswert von 11,75 Milliarden US-Dollar

Das kombinierte Geschäft nutzt sich ergänzende Portfolios und globale Reichweite für eine nachhaltige langfristige Wertschöpfung

Sun Pharmaceutical Industries Limited (Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715) (zusammen mit seinen Tochtergesellschaften und/oder verbundenen Unternehmen "Sun Pharma") und Organon Co. (NYSE: OGN) ("Organon") gaben heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung geschlossen haben, wonach Sun Pharma alle ausstehenden Aktien von Organon für 14,00 US-Dollar pro Aktie im Rahmen einer reinen Bartransaktion mit einer Unternehmensbewertung von 11,75 Milliarden US-Dollar erwerben wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260426780819/de/

Organon ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen, das 2021 durch eine Ausgliederung aus Merck außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas als MSD bekannt entstanden ist. Organon genießt bei medizinischen Fachkräften, Patienten, Aufsichtsbehörden und anderen Interessengruppen seit jeher großes Vertrauen und einen hohen Markenwert. Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Frauengesundheit umfasst das Portfolio des Unternehmens mehr als 70 Produkte aus den Bereichen Frauengesundheit und allgemeine Medizin, darunter Biosimilars, die in 140 Ländern vermarktet werden, wobei die USA, Europa, China, Kanada und Brasilien zu den größten Märkten zählen. Diese weltweite Präsenz wird durch sechs Produktionsstätten in der Europäischen Union und in Schwellenländern gestützt, was die Größe und Reichweite des Unternehmens weiter stärkt. Die Geschäftsbereiche "Allgemeinmedizin" und "Frauengesundheit" von Organon spiegeln gemeinsam das Engagement des Unternehmens wider, den Zugang zu Medikamenten und deren Erschwinglichkeit für Menschen in aller Welt zu verbessern.

Die geplante Übernahme von Organon steht im Einklang mit der Strategie von Sun Pharma, sein Geschäft mit innovativen Arzneimitteln auszubauen. Das fusionierte Unternehmen wird zu einem stärkeren Akteur im Bereich etablierter Markenprodukte und Marken-Generika. Die Transaktion ermöglicht Sun Pharma zudem den Einstieg in den Bereich der Biosimilars als eines der zehn weltweit führenden Unternehmen. Das Portfolio, die globale Präsenz und die starken Beziehungen zu den Stakeholdern von Organon werden die bestehenden Stärken von Sun Pharma ergänzen und die langfristige Wertschöpfung steigern.

Nach erfolgreichem Abschluss der Transaktion wird Sun Pharma voraussichtlich:

zu den 25 weltweit führenden Pharmaunternehmen mit einem Gesamtumsatz von 12,4 Milliarden US-Dollar gehören 1

eine führende Rolle im Bereich etablierter Markenprodukte und Marken-Generika einnehmen

ein stärker auf innovative Arzneimittel ausgerichtetes Unternehmen mit einem Umsatzanteil von 27 sein

zu einem der drei weltweit führenden Unternehmen im Bereich Frauengesundheit aufsteigen und damit eine geschäftliche Plattform für künftiges Wachstum schaffen

zum siebtgrößten Anbieter von Biosimilars weltweit aufsteigen

Anbieter von Biosimilars weltweit aufsteigen ein Unternehmen sein, das in 150 Ländern vertreten ist und über 18 große Märkte verfügt, von denen jeder einen Umsatz von über 100 Millionen US-Dollar erwirtschaftet

zu einem Unternehmen mit stärkerer Cash-Generierung werden, dessen EBITDA und Cashflow sich nahezu verdoppeln dürften, was den Schuldenabbau ausgehend von einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 2,3 nach der Transaktion unterstützen wird.

Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten sowohl von Sun Pharma als auch von Organon genehmigt und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, darunter dem Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der Organon-Aktionäre.

Dilip Shanghvi, Executive Chairman von Sun Pharma, sagte: "Diese Transaktion stellt für Sun Pharma eine bedeutende Chance dar, seine Vision "Reaching People and Touching Lives" weiterzuentwickeln. Das Portfolio, die Kompetenzen und die globale Reichweite von Organon ergänzen unsere eigenen Ressourcen in hohem Maße, und wir sind überzeugt, dass die Zusammenführung beider Unternehmen eine stärkere und diversifiziertere Plattform schaffen wird. Wir haben großen Respekt vor der Mission von Organon und freuen uns darauf, auf dessen Erbe aufzubauen und gleichzeitig ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum voranzutreiben."

Kirti Ganorkar, Managing Director von Sun Pharma, sagte: "Diese Transaktion ist ein logischer nächster Schritt zur Stärkung des globalen Geschäfts von Sun Pharma. Gemeinsam werden wir zu einem bevorzugten Partner für den Erwerb und die Markteinführung neuer Produkte. Unsere unmittelbaren Prioritäten werden die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs, eine disziplinierte Integration und eine verantwortungsvolle Wertschöpfung sein. Wir sehen großes Potenzial in der Nutzung des Talentpools von Organon. Darüber hinaus gibt es Spielraum für Synergien, einschließlich erheblicher Umsatzsteigerungsmöglichkeiten, die in den kommenden Jahren realisiert werden können."

Carrie Cox, Executive Chair von Organon, erklärte: "Nach einer umfassenden Prüfung strategischer Alternativen ist unser Vorstand zu dem Schluss gekommen, dass diese Transaktion, die vollständig in bar abgewickelt wird, den Aktionären von Organon einen überzeugenden und unmittelbaren Mehrwert bietet. Wir sind davon überzeugt, dass Sun Pharma gut aufgestellt ist, um die Geschäftsbereiche, Mitarbeiter und Patienten von Organon weltweit zu unterstützen und unser Engagement für die Bereitstellung wirkungsvoller Medikamente und Lösungen weiter voranzutreiben."

Transaktionsübersicht

Sun Pharma wird 100 der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Organon gegen Barzahlung erwerben.

Sun Pharma plant, die Übernahme durch eine Kombination aus vorhandenen Barmitteln und zugesagten Bankkrediten zu finanzieren.

Die Transaktion erfolgt im Wege einer Fusion von Organon mit einer Tochtergesellschaft von Sun Pharma, wobei Organon als Rechtsträger aus der Fusion hervorgeht.

Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang 2027 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen und der Zustimmung der Organon-Aktionäre.

Für das am 31.Dezember 2025 endende Geschäftsjahr meldete Organon einen Umsatz von 6,2 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 1,9 Milliarden US-Dollar. Organon hatte Schulden in Höhe von 8,6 Milliarden US-Dollar und einen Kassenbestand von 574 Millionen US-Dollar. Organon hat kürzlich den Verkauf eines Produkts abgeschlossen, für das das Unternehmen eine Vorauszahlung in Höhe von 440 Millionen US-Dollar erhalten hat; der Nettoerlös daraus wird den Kassenbestand zum 31. März 2026 weiter aufstocken.

Berater und finanzierende Banken

J.P. Morgan Securities LLC und Jefferies LLC fungieren als Finanzberater für Sun Pharma.

White Case LLP fungiert als Rechtsberater, während AZB Partners Sun Pharma in indienbezogenen Angelegenheiten rechtlich berät.

Citigroup Global Markets Asia Ltd., JPMorgan Chase Bank, N.A. und MUFG Bank, Ltd. fungieren als Finanzierungsbanken für Sun Pharma.

Morgan Stanley Co. LLC fungiert als leitender Finanzberater von Organon, und Goldman Sachs Co. LLC fungiert als Finanzberater von Organon. Sullivan Cromwell LLP fungiert als Rechtsberater von Organon, während Cyril Amarchand Mangaldas als Rechtsberater für Angelegenheiten in Indien für Organon tätig ist.

Über Sun Pharmaceutical Industries Limited (CIN L24230GJ1993PLC019050)

Sun Pharma ist das weltweit führende Unternehmen für Spezialgenerika und in den Bereichen innovative Arzneimittel, Generika und Consumer-Healthcare-Produkte tätig. Es ist das größte Pharmaunternehmen Indiens und ein führender Generikahersteller in den USA sowie in den globalen Schwellenländern. Das wachstumsstarke Portfolio an globalen innovativen Arzneimitteln von Sun umfasst innovative Produkte in den Bereichen Dermatologie, Augenheilkunde und Onkodermatologie und macht etwa 20 des Unternehmensumsatzes aus. Die vertikal integrierten Geschäftsbereiche des Unternehmens liefern hochwertige Arzneimittel, denen Ärzte und Verbraucher in über 100 Ländern vertrauen. Die Produktionsstätten des Unternehmens sind über fünf Kontinente verteilt. Sun Pharma ist stolz auf seine multikulturelle Belegschaft, die sich aus Mitarbeitern aus über 50 Nationen zusammensetzt. "Weitere Informationen finden Sie unter www.sunpharma.com und folgen Sie uns auf LinkedIn X (ehemals Twitter)."

Über Organon Co.

Organon (NYSE: OGN) ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen, dessen Ziel es ist, wirksame Medikamente und Lösungen für einen gesünderen Alltag bereitzustellen. Mit einem Portfolio von über 70 Produkten in den Bereichen Frauengesundheit und Allgemeinmedizin, darunter auch Biosimilars, konzentriert sich Organon darauf, Gesundheitsbedürfnisse anzugehen, die Frauen in einzigartiger, überproportionaler oder anderer Weise betreffen, und gleichzeitig den Zugang zu lebenswichtigen Behandlungen in über 140 Märkten zu erweitern.

Organon hat seinen Hauptsitz in Jersey City, New Jersey, und setzt sich für die Verbesserung des Zugangs, der Erschwinglichkeit und der Innovation im Gesundheitswesen ein. Erfahren Sie mehr unter www.organon.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, X, YouTube, TikTok und Facebook.

Sicherheitshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Organon erwartet, annimmt oder davon ausgeht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen, darunter insbesondere Aussagen über den voraussichtlichen Zeitplan, den Abschluss sowie die Auswirkungen oder Vorteile der Fusion. Zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem an Begriffen wie "wird", "erwartet" und "könnte" zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Einschätzungen der Unternehmensleitung und unterliegen Unsicherheiten und Faktoren, die schwer vorhersehbar sind und von denen viele außerhalb der Kontrolle von Organon liegen; sie könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: (i) Unsicherheiten hinsichtlich des Zeitpunkts der Fusion; (ii) das Risiko, dass die Fusion nicht zu den vorgesehenen Bedingungen rechtzeitig oder überhaupt nicht vollzogen wird; (iii) die Nichterfüllung einer der Bedingungen für den Vollzug der Fusion, einschließlich des nicht rechtzeitigen oder sonstigen Erhalts der von den Aktionären von Organon für die Genehmigung der Fusion erforderlichen Mindeststimmenzahl; (iv) die Möglichkeit, dass konkurrierende Angebote oder Übernahmevorschläge für Organon unterbreitet werden; (v) die Möglichkeit, dass eine oder alle der verschiedenen Bedingungen für den Vollzug der Fusion nicht erfüllt oder aufgehoben werden, einschließlich des Versäumnisses, erforderliche behördliche Genehmigungen von zuständigen staatlichen Stellen zu erhalten (oder etwaige Bedingungen, Beschränkungen oder Auflagen, die mit solchen Genehmigungen verbunden sind); (vi) das Eintreten von Ereignissen, Änderungen oder anderen Umständen, die zur Kündigung der endgültigen Vereinbarung führen könnten, einschließlich Umständen, die Organon zur Zahlung einer Kündigungsgebühr verpflichten würden; (vii) die Auswirkungen der Ankündigung oder der Anhängigkeit der Fusion auf die Fähigkeit von Organon, Schlüsselpersonal zu halten und einzustellen, seine Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern aufrechtzuerhalten oder seine Betriebsergebnisse und das Geschäft im Allgemeinen; (viii) Risiken im Zusammenhang mit der Ablenkung der Aufmerksamkeit des Managements vom laufenden Geschäftsbetrieb von Organon; (ix) das Risiko, dass Aktionärsklagen im Zusammenhang mit der Fusion zu erheblichen Kosten für Verteidigung, Entschädigung und Haftung führen könnten; (x) bestimmte Beschränkungen während der Dauer der Fusion, die sich auf die Fähigkeit von Organon auswirken könnten, bestimmte Geschäftsmöglichkeiten oder strategische Transaktionen zu verfolgen; (xi) das Risiko, dass Ankündigungen im Zusammenhang mit der Fusion negative Auswirkungen auf den Marktpreis der Stammaktien von Organon haben könnten, auch wenn die Fusion nicht vollzogen wird; (xii) Risiken, dass die Vorteile der Fusion nicht zum erwarteten Zeitpunkt und in der erwarteten Weise realisiert werden; (xiii) gesetzliche, regulatorische und wirtschaftliche Entwicklungen; und (xiv) sonstige Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" in den jüngsten periodischen Berichten von Organon, die bei der SEC eingereicht wurden, einschließlich des jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K und nachfolgender bei der SEC eingereichter Berichte, erörtert werden; alle diese Berichte können kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden. Obwohl Organon davon ausgeht, dass die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben, selbst wenn sie später von Organon auf seiner Website oder auf andere Weise zugänglich gemacht werden. Organon übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu ergänzen oder zu präzisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weitere Informationen und wo Sie diese finden

Diese Pressemitteilung kann als Werbematerial im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme gemäß der am 26. April 2026 datierten Vereinbarung und dem Fusionsplan zwischen den Sun Pharma-Unternehmen und Organon angesehen werden. Im Zusammenhang mit der Fusion beabsichtigt Organon, relevante Unterlagen bei der SEC einzureichen, darunter die vorläufige und endgültige Fassung der Vollmachtserklärung von Organon gemäß Schedule 14A (die "Fusionsvollmachtserklärung"). Organon wird seinen Aktionären im Zusammenhang mit der Fusion die Vollmachtserklärung zur Fusion sowie eine Vollmachtskarte zusenden. INVESTOREN UND AKTIONÄRE VON ORGANON WERDEN DRINGEND GEBETEN, ALLE BEI DER SEC EINGEREICHTEN RELEVANTEN UNTERLAGEN ZU LESEN, EINSCHLIESSLICH DER VOLLMACHTSERKLÄRUNG ZUR FUSION (SOBALD DIESE VERFÜGBAR IST), DA DIESE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER ORGANON, SUN PHARMA SOWIE DIE FUSION UND DAMIT ZUSAMMENHÄNGENDE ANGELEGENHEITEN ENTHALTEN ODER ENTHALTEN WERDEN. Anleger und Aktionäre von Organon können diese Dokumente (sobald sie verfügbar sind) kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder im Bereich "Investor Relations" auf der Website von Organon unter https://www.organon.com abrufen.

Teilnehmer an der Ausschreibung

Organon sowie seine Vorstandsmitglieder, leitenden Angestellten und sonstigen Mitglieder der Geschäftsleitung sowie seine Mitarbeiter können gemäß den Vorschriften der SEC als "Beteiligte" an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von Organon-Aktionären zugunsten der geplanten Übernahme angesehen werden. Informationen zu den Vorstandsmitgliedern und Führungskräften von Organon sind in der Vollmachtserklärung zur Jahreshauptversammlung 2026 enthalten, die am 24. April 2026 bei der SEC eingereicht wurde und unter folgender Adresse abrufbar ist: https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001821825/000119312526177411/ogn-20260423.htm >. Soweit sich die Bestände an Organon-Wertpapieren im Besitz der Vorstandsmitglieder oder leitenden Angestellten des Unternehmens gegenüber den in der Vollmachtserklärung zur Hauptversammlung 2026 angegebenen Beträgen geändert haben, wurden oder werden diese Änderungen in den bei der SEC eingereichten Erstanmeldungen über die wirtschaftliche Eigentümerschaft (Formular 3) oder in den Meldungen über Eigentumsänderungen (Formular 4) ausgewiesen, die unter folgender Adresse abrufbar sind: https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1821825. Weitere Informationen zu den Interessen der an dem Übernahmeangebot beteiligten Personen von Organon, die sich in einigen Fällen von denen der Organon-Aktionäre im Allgemeinen unterscheiden können, werden in der Vollmachtserklärung zur Fusion dargelegt, sobald diese vorliegt. Sun Pharma wendet sich nicht an die Aktionäre von Organon und ist nicht an der Stimmrechtswerbung von Organon beteiligt.

____________________ 1 Basis: Geschäftsjahr 2024/25 für Sun Pharma und Kalenderjahr 2025 für Organon

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260426780819/de/

Contacts:

Sun Pharma:

Investoren

Dr. Abhishek Sharma

+91 22 4324 2929

abhi.sharma@sunpharma.com

Medien (Global)

Gaurav Chugh

+91 22 4324 5373

gaurav.chugh@sunpharma.com

Medien (USA)

Rob Perry

robert.perry@sunpharma.com

Organon:

Investorenbeziehungen

Jen Halchak

Jennifer.halchak@organon.com

Medien

Kate Vossen

Katherine.vossen@organon.com