© Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON - picture alliance / SVEN SIMONThales verlagert zentrale Systeme in eine souveräne Cloud. Der Schritt könnte Europas Umgang mit sensiblen Daten grundlegend verändern.Der Technologiekonzern Thales treibt seine digitale Transformation voran und setzt dabei auf eine souveräne Cloud-Infrastruktur. Gemeinsam mit SAP und dem Cloud-Anbieter S3NS will das Unternehmen seine ERP-Systeme grundlegend modernisieren. S3NS ist ein von Thales und Google Cloud gegründeter Anbieter vertrauenswürdiger Cloud-Lösungen und positioniert sich gezielt für hochsensible Datenumgebungen. Im Zentrum steht die Einführung von "SAP RISE Private Cloud Edition" auf der Plattform PREMI3NS. Diese Infrastruktur erfüllt die strengen französischen …Den vollständigen Artikel lesen
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