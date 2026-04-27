Noch in der zweiten Jahreshälfte könnten erste Teile der Anlage in Sachsen-Anhalt ans Netz gehen. Bis Ende Juni sollen dafür 300 Batterieeinheiten angeliefert und installiert werden. Die tiefen Preise an der Strombörse zeigen deutlich, es fehlt an Speichern. Eco Stor liegt mit dem Bau seines Batteriespeichers in Förderstedt in Sachsen-Anhalt voll im Plan. Für seine Anlage "ECO POWER THREE" mit 300 Megawatt Leistung und 714 Megawattstunden Kapazität werden aktuell 300 Systemeinheiten angeliefert, die alle bis Ende Juni installiert werden sollen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Diese bilden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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