Nach der starken Rally im Tech-Sektor rückt Microsoft wieder in den Mittelpunkt. Der Markt wartet auf die nächsten Quartalszahlen und will vor allem sehen, ob das Wachstum im Cloud- und KI-Bereich die hohen Erwartungen weiter bestätigen kann. Genau darauf richtet sich jetzt der Fokus. Starke Erholung trifft auf entscheidende Kursphase Die Microsoft-Aktie notiert aktuell bei rund 424 US$ und hat sich in den vergangenen Wochen deutlich erholt. Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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