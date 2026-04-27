Im März 2026 hat die KfW mehr als 37.000 Förderanträge für neue Heizungen bewilligt. 90,5 Prozent davon stellten die Bürger:innen für eine neue Wärmepumpe. Die Zahl der von der KfW bewilligten Anträge in der Heizungsförderung (Programm BEG-Einzelmaßnahmen) ist im März 2026 auf gut 37.000 Anträge angewachsen. Das geht aus Daten hervor, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) veröffentlicht hat. Somit hat sich der steile Anstieg der Förderzahlen fortgesetzt, der schon im Februar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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