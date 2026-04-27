Die Regeln zur Abregelung von kleinen Photovoltaik-Anlagen sollten an die Vorgaben für steuerbare Verbraucher im Paragraf 14a des Energiewirtschaftsgesetzes angepasst werden. Nach Ansicht des Forums Netztechnik/Netzbetrieb (FNN) im VDE ist die bisherige unterschiedliche Behandlung nicht effizient. Der VDE FNN fordert, die gesetzlichen Regeln zur Abregelung von kleinen Photovoltaik-Anlagen an die Vorgaben für steuerbare Verbraucher im Paragraf 14a des EnWG anzupassen. Statt die Erzeugungsleistung direkt am Wechselrichter zu drosseln, soll die Einspeisung künftig wie bei steuerbaren Verbrauchern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland