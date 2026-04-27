© Foto: Horst Galuschka - picture alliance/dpaSpaceX will europäische Rivalen ausbremsen. Doch Eutelsat meldet eine stabile Nachfrage aus den USA - sogar das Pentagon bleibt interessiert.Die Nachfrage nach alternativen Satellitendiensten aus den USA bleibt stabil. Das sagt Eutelsat-Chef Jean-Francois Fallacher im Gespräch mit Reuters. Das gilt trotz wachsendem Druck durch Elon Musks Unternehmen SpaceX. SpaceX hatte am 16. April die US-Regulierungsbehörde Federal Communications Commission aufgefordert, den Marktzugang für ausländische Anbieter einzuschränken. Konkret geht es um Firmen aus Ländern, die US-Unternehmen benachteiligen. Als Beispiel nannte SpaceX den in Luxemburg ansässigen Betreiber SES. Fallacher zeigt sich wenig …Den vollständigen Artikel lesen
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