EQS-Ad-hoc: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe

Haier Smart Home Co.,Ltd.: Aktienrückkaufangebot von D-Aktien



27.04.2026 / 15:00 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) Haier Smart Home Co., Ltd.: Aktienrückkaufangebot von D-Aktien Qingdao / Shanghai / Hong Kong / Frankfurt, 27. April 2026 - Das Board der Haier Smart Home Co., Ltd. ("Gesellschaft") hat beschlossen, dass es vorbehaltlich des Erhalts sämtlicher erforderlicher gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Genehmigungen sowie unter Berücksichtigung der zu dem jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Marktlage, beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot für die D-Aktien der Gesellschaft (ISIN: CNE1000031C1) abzugeben. Das Angebot könnte sich auf bis zu maximal 81.044.512 D-Aktien beziehen, was ca. 30 % der insgesamt ausgegebenen D-Aktien entspricht. Das Angebot würde eine Bargegenleistung je D-Aktie vorsehen, die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Angebots festgelegt wird und nicht mehr als 5 % über oder unter dem Schlusskurs der D-Aktien im Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse am dritten (3.) Handelstag vor dem Tag der öffentlichen Bekanntgabe des geplanten Rückkaufangebots für D-Aktien liegen darf. Voraussetzung für das Angebot ist insbesondere die Erteilung der erforderlichen Zustimmungen durch die Aktionäre der Gesellschaft in der hierfür erforderlichen Hauptversammlung und der gesonderten Versammlung der Inhaber der betreffenden Aktiengattung. Eine endgültige Entscheidung darüber, ob das Angebot abgegeben wird, ist bislang nicht getroffen worden.



IR Kontakt:

Haier Smart Home Hong Kong

T: +852 2169 0000

Email: ir@haier.hk



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