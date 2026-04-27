EQS-Ad-hoc: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)
Haier Smart Home Co., Ltd.: Aktienrückkaufangebot von D-Aktien
Qingdao / Shanghai / Hong Kong / Frankfurt, 27. April 2026 - Das Board der Haier Smart Home Co., Ltd. ("Gesellschaft") hat beschlossen, dass es vorbehaltlich des Erhalts sämtlicher erforderlicher gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Genehmigungen sowie unter Berücksichtigung der zu dem jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Marktlage, beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot für die D-Aktien der Gesellschaft (ISIN: CNE1000031C1) abzugeben.
Das Angebot könnte sich auf bis zu maximal 81.044.512 D-Aktien beziehen, was ca. 30 % der insgesamt ausgegebenen D-Aktien entspricht. Das Angebot würde eine Bargegenleistung je D-Aktie vorsehen, die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Angebots festgelegt wird und nicht mehr als 5 % über oder unter dem Schlusskurs der D-Aktien im Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse am dritten (3.) Handelstag vor dem Tag der öffentlichen Bekanntgabe des geplanten Rückkaufangebots für D-Aktien liegen darf. Voraussetzung für das Angebot ist insbesondere die Erteilung der erforderlichen Zustimmungen durch die Aktionäre der Gesellschaft in der hierfür erforderlichen Hauptversammlung und der gesonderten Versammlung der Inhaber der betreffenden Aktiengattung.
Eine endgültige Entscheidung darüber, ob das Angebot abgegeben wird, ist bislang nicht getroffen worden.
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
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|Unternehmen:
|Haier Smart Home Co.,Ltd.
|Haier Industrial Park, Laoshan District
|266101 Qingdao
|China
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|ir@haier.hk
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|ISIN:
|CNE1000031C1, CNE000000CG9, CNE1000048K8
|WKN:
|A2JM2W, A2QHT7
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2315742
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