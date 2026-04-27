Fresenius hat schwere Jahre hinter sich, scheint den Turnaround jedoch geschafft zu haben. Ist der aktuelle Rücksetzer eine Gelegenheit?Den vollständigen Artikel lesen ...
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|Fresenius: Vom Sanierungsfall zum Wachstumswert?
|Fresenius hat schwere Jahre hinter sich, scheint den Turnaround jedoch geschafft zu haben. Ist der aktuelle Rücksetzer eine Gelegenheit Den vollständigen Artikel lesen ...
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|Humacyte regains ex-U.S. rights to Symvess from Fresenius
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|UBS stuft Fresenius SE auf 'Buy'
|ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 57 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Doyle ging am Mittwochabend auf...
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|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Fresenius SE auf 48 Euro - 'Neutral'
| NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius von 51 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte am Mittwochabend...
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|GOLDMAN SACHS stuft Fresenius SE auf 'Neutral'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius von 51 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte...
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