EQS-News: KRONES Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KRONES Aktiengesellschaft
|Böhmerwaldstraße 5
|93073 Neutraubling
|Deutschland
|Telefon:
|+49 9401 701169
|E-Mail:
|hauptversammlung@krones.com
|Internet:
|https://www.krones.com
|ISIN:
|DE0006335003
|WKN:
|633500
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2315902 27.04.2026 CET/CEST