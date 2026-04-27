EQS-News: secunet Security Networks Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|secunet Security Networks Aktiengesellschaft
|Kurfürstenstraße 58
|45138 Essen
|Deutschland
|E-Mail:
|info@secunet.com
|Internet:
|https://www.secunet.com/hauptversammlung
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2315908 27.04.2026 CET/CEST