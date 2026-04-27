Washington/Teheran/Moskau - Eine neue Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung ihres Kriegs zeichnet sich nicht ab. Weder aus Washington noch aus Teheran kamen zu Wochenbeginn offizielle diplomatische Signale. Dafür wurde mit Spannung ein Treffen zwischen dem iranischen Aussenminister Abbas Araghtschi und Russlands Präsident Wladimir Putin erwartet. Das Gespräch sei wegen der Entwicklungen im Iran und dem Nahen Osten von unschätzbarer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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