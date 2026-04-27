Ein Gutachten im Auftrag von DUH und WVW hat die Systemkosten von Gas und erneuerbaren Energien verglichen. Unter Einbeziehung von Kosten für Netzausbau und Batteriespeicher sind Erneuerbare deutlich günstiger als der Neubau von Gaskraftwerken, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden. Auch unter Einbeziehung der Kosten für Netzausbau und Batteriespeicher sind erneuerbare Energien deutlich günstiger als der Neubau von Gaskraftwerken. Das ist das Ergebnis eines Gesamtkostenvergleichs, den die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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