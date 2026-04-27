Bezahldienstleister im Check: Neuzugang im Depot | Arm: 40 % in 5 Tagen, Termine der Woche & Nordex

Die Berichtssaison steuert auf ihren Höhepunkt zu. Allein Mittwoch stehen die Zahlen von Meta, Microsoft, Amazon und Alphabet an. Donnerstag legt dann Apple nach. Wie hoch sind die Messlatten für die Konzerne?Musk greift nach dem Geld: Zittern jetzt PayPal, Klarna & Co? Elon Musk greift nach dem nächsten Milliardenmarkt: Mit X Money soll aus der Plattform X mehr werden als ein soziales Netzwerk. Doch wie gefährlich wird der Angriff wirklich für etablierte Bezahldienstleister wie PayPal, Klarna und Co? Wir prüfen, ob hier nur der nächste Tech-Hype entsteht oder ob die Finanzbranche vor einem echten Umbruch steht. Spekulativer Neuzugang: Kann dieser belgische Mini-Wert groß rauskommen? Ein …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran