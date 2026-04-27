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Markus Weingran
27.04.2026 15:27 Uhr
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Bezahldienstleister im Check: Neuzugang im Depot | Arm: 40 % in 5 Tagen, Termine der Woche & Nordex

Die Berichtssaison steuert auf ihren Höhepunkt zu. Allein Mittwoch stehen die Zahlen von Meta, Microsoft, Amazon und Alphabet an. Donnerstag legt dann Apple nach. Wie hoch sind die Messlatten für die Konzerne?Musk greift nach dem Geld: Zittern jetzt PayPal, Klarna & Co? Elon Musk greift nach dem nächsten Milliardenmarkt: Mit X Money soll aus der Plattform X mehr werden als ein soziales Netzwerk. Doch wie gefährlich wird der Angriff wirklich für etablierte Bezahldienstleister wie PayPal, Klarna und Co? Wir prüfen, ob hier nur der nächste Tech-Hype entsteht oder ob die Finanzbranche vor einem echten Umbruch steht. Spekulativer Neuzugang: Kann dieser belgische Mini-Wert groß rauskommen? Ein …

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© 2026 Markus Weingran
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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