DJ PTA-AFR: SQD.AI Strategies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
SQD.AI Strategies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Düsseldorf (pta000/27.04.2026/15:00 UTC+2) - SQD.AI Strategies AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://sqdai-strategies.com/Ad-hoc-Mitteilungen Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
(Ende)
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Aussender: SQD.AI Strategies AG Fritz-Vomfelde-Str. 34 40547 Düsseldorf Deutschland Ansprechpartner: Christoph Holschbach Tel.: +49 (221) 53883407 E-Mail: info@sqdai-strategies.com Website: www.sqdai-strategies.com ISIN(s): DE000A254294 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart
[ source: https://www.pressetext.com/news/1777294800499 ]
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(END) Dow Jones Newswires
April 27, 2026 09:00 ET (13:00 GMT)