Der Handels- und Logistik-Riese Amazon hat sein drittes Mikromobilitätszentrum in Berlin und das 14. in Deutschland eröffnet. Mit dem neuen Zentrum in Alt-Treptow werden Amazons Lieferpartner in Berlin künftig mehr als zwei Millionen Pakete pro Jahr mit elektrischen Lastenfahrrädern ausliefern. In Berlin werden Pakete zudem auch vom Verteilzentrum in Tegel sowie dem Mikromobilitätszentrum am Alexanderplatz per elektrischem Lastenfahrrad zugestellt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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