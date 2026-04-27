© Foto: Philipp Schulze - dpaDeutschland rüstet so stark auf wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Neue Zahlen zeigen, warum der Boom bei Rheinmetall und Co. noch lange nicht vorbei sein könnte.Die weltweiten Militärausgaben sind 2025 auf den Rekordwert von 2,89 Billionen US-Dollar gestiegen. Das geht aus dem neuen Bericht des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) hervor. Es war bereits das elfte Jahr in Folge mit steigenden Verteidigungsbudgets. Treiber waren laut den Forschern "ein weiteres Jahr voller Kriege, Unsicherheit und geopolitischer Umbrüche mit groß angelegten Aufrüstungsmaßnahmen". Vor allem Europa legte deutlich zu. Die europäischen Ausgaben stiegen um 14 Prozent auf 864 Milliarden US-Dollar …Den vollständigen Artikel lesen
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