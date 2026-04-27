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Sicherheit. Für die Familie: TIGGO9 schließt öffentliche Drei-Fahrzeug-Verbund-Crash-Verifizierung während des internationalen Wirtschaftsgipfels 2026 ab



27.04.2026 / 16:05 CET/CEST

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WUHU, China, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Im April 2026, während des Internationalen Wirtschaftsgipfels 2026, hat CHERY eine öffentliche Drei-Fahrzeug-Crash-Validierung des TIGGO9 im Chery Crash Safety Laboratory durchgeführt, die von globalen Händlern, internationalen Medien und Vertretern von Nutzern aus Übersee vor Ort beobachtet wurde. Der Test wurde auf der Grundlage realer, risikoreicher Verkehrsszenarien entwickelt und nutzte ein zusammengesetztes Crash-Setup, um die Sicherheitsleistung des Flaggschiff-SUV von CHERY zu bewerten und die Sicherheitsphilosophie der Marke weiter zu demonstrieren: Sicherheit. Für die Familie. Bei dem Test wurde ein schwerer Frontal- und Heckaufprall simuliert. Der TIGGO9, das zentrale Testfahrzeug, wurde mit 50 km/h von einem TIGGO7 frontal getroffen und gleichzeitig mit 40 km/h von einem anderen Fahrzeug gerammt, so dass seine Karosseriestruktur, die Rückhaltesysteme und die Notfallmaßnahmen nach der Kollision umfassend bewertet wurden. Nach dem Aufprall blieb der Fahrgastraum unversehrt, ohne sichtbare Verformungen an den Säulen und mit ausreichendem Überlebensraum. Die Airbags und Seitenairbags wurden ordnungsgemäß ausgelöst, die Sicherheitsgurtsysteme funktionierten einwandfrei, die Türen entriegelten sich automatisch und ließen sich normal öffnen, das Kraftstoffsystem wies keine Leckagen auf, und die Warnblinkanlage funktionierte wie vorgesehen. Diese Leistung wird durch das systematische Sicherheitskonzept des TIGGO9 unterstützt, das eine hochfeste Karosseriestruktur mit 85 % hochfestem Stahl und 21 % warmgepresstem Stahl, einen optimierten Lastabtragungsweg und ein 10-Airbag-System umfasst. CHERY hat bereits mehrere globale Fünf-Sterne-Sicherheitszertifizierungen erhalten und baut seine Sicherheitsbestätigungen durch die Validierung in der Praxis weiter aus. Auch in Zukunft wird CHERY die Sicherheitsstandards weiter erhöhen und Familien auf der ganzen Welt zuverlässig schützen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965831/image1.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/sicherheit-fur-die-familie-tiggo9-schlieWt-offentliche-drei-fahrzeug-verbund-crash-verifizierung-wahrend-des-internationalen-wirtschaftsgipfels-2026-ab-302754322.html



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