Die Siltronic-Aktie gehört zu den Highflyern im SDAX. Seit Anfang des Jahres beträgt der Kursanstieg rund +37%. Am Montag verliert sie aktuell leicht und steht bei 72,50 €. Was sollten Anleger und Aktionäre jetzt beachten? KI als Kurstreiber Zuletzt erlebten alle Aktien, die mit KI-Chips im Zusammenhang stehen, eine enorme Performance. Neben Siltronic betraf das auch Aixtron. Aixtron ist ein Anlagenbauer für Chips; Siltronic liefert die Wafer für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de