Zürich - In der Schweizer Planungs- und Baubranche verschiebt sich der Blick auf Produktivität: Weg von «mehr Ressourcen», hin zu mehr Steuerbarkeit. Die Revizto Market Survey 2026 zeigt, dass die Schweiz in Sachen «Budget- und Kostenkontrolle» unter den befragten Ländern am schlechtesten abschneidet (17% Schweiz vs. 13% global) und somit die grössten Budgetabweichungen im globalen Vergleich verzeichnet. Das übergeordnete Signal: Kontrolle ist das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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