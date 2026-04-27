In seiner aktuellen Analyse vom 27. April 2026 konkretisiert Brad Erickson von RBC die Positionierung führender US-Internetwerte im Kontext der fortschreitenden KI-Adaption. Die Studie identifiziert eine deutliche Divergenz innerhalb des Sektors, die Erickson primär an der Fähigkeit festmacht, den KI-Megatrend monetär zu absorbieren.
Erickson bestätigte in diesem Zusammenhang das Kursziel von 400 $ für die Alphabet A-Aktie. Trotz massiver Investitionsausgaben (Capex), die kurzfristig den freien Cashflow belasten könnten, sieht er die Marktposition durch die erfolgreiche Integration von sog. "AI Overviews" in der Suche gefestigt. Das Risiko einer Disintermediation durch reine KI-Assistenten stuft er als gering ein, da Alphabet über die notwendige Distributionsmacht und die Werbeinfrastruktur verfügt, um den Traffic effizient zu monetarisieren.
Auch Titel wie Uber, DoorDash, Airbnb, Carvana und die Zillow Group kommen gut weg.
Erickson bestätigte in diesem Zusammenhang das Kursziel von 400 $ für die Alphabet A-Aktie. Trotz massiver Investitionsausgaben (Capex), die kurzfristig den freien Cashflow belasten könnten, sieht er die Marktposition durch die erfolgreiche Integration von sog. "AI Overviews" in der Suche gefestigt. Das Risiko einer Disintermediation durch reine KI-Assistenten stuft er als gering ein, da Alphabet über die notwendige Distributionsmacht und die Werbeinfrastruktur verfügt, um den Traffic effizient zu monetarisieren.
Auch Titel wie Uber, DoorDash, Airbnb, Carvana und die Zillow Group kommen gut weg.
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