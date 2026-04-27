Nahezu alle Photovoltaik-Freiflächenanlagen aus den drei Ausschreibungsrunden 2023 sind realisiert worden. Dies liegt deutlich über dem Durchschnitt. Solche und weitere Auswertungen bietet das Start-up Ohmnify auf seiner Plattform. Seit 2015 gibt es in Deutschland Ausschreibungen für große Photovoltaik-Anlagen, zunächst nur für Freiflächenanlagen ab einem Megawatt. Später kamen die Dachanlagen hinzu. Die Schwelle sank zwischenzeitlich auf 750 Kilowatt ab und liegt mittlerweile wieder bei einem Megawatt. Viele Photovoltaik-Ausschreibungsrunden, gerade für Freiflächenanlagen, sind stark überzeichnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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