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Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2026



27.04.2026 / 17:02 CET/CEST

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Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2026 Gesamtumsatz bei RMB 73,69 Mrd.

Den Eigentümern zurechenbarer Nettogewinn in Höhe von RMB 4,65 Mrd. gegenüber dem vierten Quartal 2025 sequenziell gestiegen

Gewinn je Aktie (EPS) von RMB 0,50

Operatives Ergebnis in China wächst gegenüber Vorjahr; operatives Gesamtergebnis (ohne Nordamerika) um mehr als 10 % im Plus im Vergleich zum Vorjahr

74,54 Millionen A-Aktien zur Einziehung vorgesehen; Rückkauf von D-Aktien zur Einziehung geplant Qingdao / Shanghai / Hongkong / Frankfurt, 27. April 2026 - Haier Smart Home Co., Ltd. (A-Aktie: 600690.SH; H-Aktie: 06690. HK; D-Aktie: 690D.DE), ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Lösungen, hat heute seine Zahlen für das erste Quartal 2026 bekannt gegeben. Kommentar der Geschäftsführung

"Dies war ein Quartal voller Gegensätze. Sowohl China als auch unsere wichtigsten internationalen Märkte konnten ihre positive Dynamik beibehalten. Nordamerika sah sich jedoch aufgrund der sich wandelnden handelspolitischen Rahmenbedingungen und des strengen Winterwetters mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. In Nordamerika verfolgen wir einen klar strukturierten Maßnahmenplan: Die lokale Lieferkette wird neu ausgerichtet, Beschaffungsinitiativen konsequent vorangetrieben, das Produktportfolio gezielt im Premiumsegment positioniert und die Kostenproduktivität weiter gesteigert. Nach der ersten Reaktionsphase liegt der Fokus nun auf der Verbesserung der operativen Effizienz sowie dem gezielten Wiederaufbau von Kapazitäten. Wir gehen davon aus, dass diese Maßnahmen das Nordamerika-Geschäft widerstandsfähiger und qualitativ hochwertiger aufstellen und zugleich die Grundlage schaffen, um langfristige Wachstumschancen optimal zu nutzen. Unser global ausgerichtetes, zugleich lokal verankertes Geschäftsmodell - getragen von einem breiten Markenportfolio und einer starken Präsenz in unseren Kernmärkten - stärkt unsere Fähigkeit, auch in komplexen Marktumfeldern erfolgreich zu agieren. Wir sind zuversichtlich, unseren Aktionären über alle Konjunkturzyklen hinweg nachhaltiges, qualitativ hochwertiges Wachstum sowie steigende Renditen bieten zu können." Li Huagang, Vorsitzender und CEO, Haier Smart Home Co., Ltd.

Operativer Rückblick China

Das operative Ergebnis in China stieg im Vergleich zum Vorjahr. Die Margenausweitung konnte dabei den kurzfristigen Umsatzdruck in dem um 6,2 % geschrumpften Haushaltsgerätemarkt (All View Cloud, AVC) kompensieren. Das Ergebniswachstum wurde insbesondere durch die fortgesetzte Verschiebung des Produktmixes hin zu Premium-Kategorien getragen, wodurch die Bruttomarge im Inlandsgeschäft gestärkt wurde. Der Bereich Wohnklimaanlagen verzeichnete trotz eines deutlichen Branchenrückgangs ein Umsatzwachstum und baute seine Führungsposition im Premiumsegment weiter aus: Haier Smart Home belegt nun Rang 1 in der Preisklasse über RMB 11.000, nachdem zuvor bereits die Spitzenposition im Segment über RMB 15.000 erreicht worden war (GfK). Im Segment Wasserlösungen lag der Anteil hochwertiger, energieeffizienter Gas-Warmwasserbereiter deutlich über dem Branchendurchschnitt (GfK). Zudem steigerten KI- und digitale Fähigkeiten die operative Effizienz weiter. Verbesserungen beim Lagerumschlag, in der Auftragsabwicklung und bei der Ressourcenallokation gingen mit einer Reduktion der Vertriebskostenquote im Jahresvergleich einher.

International

Der Umsatz in Übersee ging im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 % zurück. Außerhalb Nordamerikas entwickelten sich Umsatz und operatives Ergebnis jedoch positiv. Insbesondere Europa, Südasien und Südostasien verzeichneten ein kontinuierliches Wachstum und trugen zur Stabilisierung der regionalen Performance bei. Nordamerika: GE Appliances stand im ersten Quartal 2026 infolge außergewöhnlich strenger Winterbedingungen sowie veränderter handelspolitischer Rahmenbedingungen unter Druck. Das Unternehmen hat daraufhin Maßnahmen in den Bereichen Lieferkette und Beschaffung, Produktmix und Preisgestaltung sowie Kostenproduktivität eingeleitet und weiter vorangetrieben, um die Wettbewerbsfähigkeit im veränderten Handelsumfeld nachhaltig zu stärken. Europa: Der Umsatz setzte seinen Wachstumskurs fort, wobei der Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20 % zulegte. Die Profitabilität verbesserte sich, da sich die positiven Effekte der im Jahr 2025 eingeleiteten Umstrukturierungsmaßnahmen zunehmend materialisierten und zugleich die Einführung der Premium-Kühlschrankserie "Horizon" weiter vorangetrieben wurde. Schwellenmärkte: In Südasien stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 17 %, begleitet von einer verbesserten Rentabilität. In Südostasien belief sich das Umsatzwachstum auf 12 %, ebenfalls einhergehend mit einer positiven Entwicklung der Profitabilität.

Neue Wachstumsgeschäfte

Haier Smart Home setzte seine Ende 2025 angekündigte Initiative konsequent fort, Lösungen für Wohnklimatisierung, Smart Building und Wassermanagement auf einer einheitlichen Plattform zu integrieren. Im ersten Quartal 2026 wurde die erste integrierte Plattformlösung vorgestellt, die im Rahmen einer nationalen Fachmesse für Klimatechnik in Shijiazhuang, China, erstmals öffentlich präsentiert wurde. Zudem wurde eine neue zentrale Klimaanlage für Privathaushalte eingeführt, die einen besonders breiten Frequenzbereich ab 4 Hz abdeckt und auf der gemeinsamen Technologiearchitektur der Plattform basiert. Der Geschäftsbereich Smart Building Solutions realisierte darüber hinaus mehr als 100 kommerzielle KI-Anwendungen in den Bereichen Rechenzentrumskühlung und Gebäudeenergiemanagement. Die jüngsten Unternehmensakquisitionen CCR (Carrier Commercial Refrigeration) und Kwikot verzeichneten im Berichtsquartal jeweils ein zweistelliges Umsatzwachstum und setzten damit die positive Entwicklung seit ihrem Erwerb fort.





Renditen für Aktionäre

Haier Smart Home intensiviert seine Renditen für Aktionäre durch ein fortlaufendes Programm von Aktienrückkäufen und -einziehungen. Die im Zeitraum 2023 bis 2026 zurückgekauften 74,54 Millionen A-Aktien sind zur Einziehung vorgesehen, was nach Abschluss des Prozesses einen positiven Effekt auf den Gewinn je Aktie (EPS) haben wird. Im März 2026 hat das Unternehmen ein neues A-Aktien-Rückkaufprogramm in Höhe von RMB 3 bis 6 Mrd. mit einer Laufzeit von 12 Monaten gestartet, von dem bislang RMB 600 Mio. umgesetzt worden sind. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein separates freiwilliges Rückkaufangebot zum Einzug von bis zu rund 81 Millionen D-Aktien vorgeschlagen, das noch der Zustimmung der Aktionäre sowie weiterer aufschiebender Bedingungen unterliegt.

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Über Haier Smart Home Co., Ltd.:

Haier Smart Home ist der weltweit größte Hersteller von Haushaltsgeräten und ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Lösungen. Das Portfolio umfasst Kühlschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Küchengeräte und Warmwasserbereiter. Ergänzt wird es durch Lösungen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Smart Building sowie Wasseraufbereitung, die über die unternehmenseigene Smart-Home-Plattform integriert sind. Mit lokalen Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebskapazitäten in seinen Kernmärkten weltweit bedient das Unternehmen mit seinem Markenportfolio - Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, Fisher & Paykel und AQUA - Verbraucher aller Preissegmente in über 200 Ländern und Regionen. Das Geschäftsmodell "Global Enablement, Local Execution" untermauert die Wettbewerbsposition des Unternehmens in allen Märkten, in denen es tätig ist. Haier Smart Home entwickelt sich gezielt von einem weltweit führenden Hersteller von Haushaltsgeräten hin zu einem nutzerorientierten, plattformbasierten Smart-Home-Ökosystem-Unternehmen, dessen strategische Kernsäulen dabei Premium-Positionierung, globale Reichweite, digitale Kompetenzen und KI-gestützte Produktinnovation sind.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen der Unternehmensleitung basieren. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, darunter unter anderem: Veränderungen der makroökonomischen Rahmenbedingungen und der Finanzmarktlage; Währungs- und Wechselkursschwankungen; Änderungen der internationalen Handelspolitik, einschließlich Zöllen und Exportkontrollen; Verschiebungen der Verbrauchernachfrage in wichtigen Märkten; Wettbewerbsdynamiken; Schwankungen bei Rohstoff- und Energiekosten; Fortschritte in der Technologieentwicklung; sowie die Realisierung von Integrationsvorteilen nach einer Übernahme. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht oder geltenden Vorschriften erforderlich.



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