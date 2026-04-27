Big Tech Earnings, Fed & EZB: Wird diese Woche zum Wendepunkt an der Börse?

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Die neue Börsenwoche im April 2026 hat das Potenzial, zum echten Wendepunkt zu werden: Während der Nasdaq 100 weiterhin von Rekord zu Rekord eilt und insbesondere Halbleiterwerte mit beeindruckender Dynamik glänzen, zeigt sich der S&P 500 etwas moderater, aber ebenfalls auf hohem Niveau stabil. Gleichzeitig stehen mit den Quartalszahlen der Tech-Schwergewichte wie Apple, Amazon und Meta Platforms sowie den Zinsentscheidungen der Federal Reserve und European Central Bank gleich mehrere marktbewegende Ereignisse an. Die hohe Erwartungshaltung trifft dabei auf ein bereits stark überkauftes Marktumfeld - eine Kombination, die sowohl weiteres Aufwärtspotenzial als auch Rückschlagrisiken birgt.

Während geopolitische Themen rund um den Iran aktuell kaum neue Impulse liefern, bleibt der Fokus klar auf den Märkten selbst: Der DAX bewegt sich weiter in einer Seitwärtsrange, Ölpreise verharren nahe der 100-Dollar-Marke und auch beim Bitcoin fehlt nach dem Anstieg über 75.000 Dollar bislang die Anschlussdynamik. Gleichzeitig treiben starke Einzelwerte - allen voran aus dem Chipsektor wie Intel und Advanced Micro Devices - die Fantasie rund um Künstliche Intelligenz weiter an. Ob diese Euphorie durch die anstehenden Zahlen bestätigt wird oder erste Enttäuschungen eine Korrektur einleiten, dürfte sich bereits in den kommenden Tagen entscheiden.

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Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

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?? Fed Livetrading am Mittwoch ab 19:50 Uhr

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