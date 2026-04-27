EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CANCOM SE / Rückkauf 2025 / 28. Zwischenmeldung

CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



27.04.2026 / 18:00 CET/CEST

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Aktienrückkauf / 28. Zwischenmeldung - Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die CANCOM SE hat im Zeitraum vom 20. April 2026 bis einschließlich 24. April 2026 insgesamt 160.986 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn am 22. September 2025 mit Ad hoc-Mitteilung vom 09. September 2025 und Bekanntmachung vom 18. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt wurde.

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Datum Aggregiertes Volumen

(in Stück) Volumengewichteter Durchschnittskurs im XETRA-Handel, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen

(in Euro) 20.06.2026 34.988 26,4633 21.04.2026 34.005 26,5419 22.04.2026 31.396 26,5249 23.04.2026 30.466 25,7236 24.04.2026 30.131 24,9131

Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 22. September 2025 durch die CANCOM SE zurückgekauften eigenen Aktien auf 2.775.642 Stück.

Weitere Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://investoren.cancom.de/aktienrueckkauf-2025/ veröffentlicht.

Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von der CANCOM SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

München, 27. April 2026

CANCOM SE

Der Vorstand