EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CANCOM SE
/ Rückkauf 2025 / Abschlussmeldung
Aktienrückkauf / Abschlussmeldung - Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Die CANCOM SE hat den laufenden Aktienrückkauf ("Aktienrückkaufprogramm 2025") auf Grundlage der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 24. Juni 2025 abgeschlossen. Im Zeitraum vom 22. September 2025 bis einschließlich 24. April 2026 hat die CANCOM SE im Rahmen des Aktienrückkaufs, dessen Beginn mit Ad-hoc-Mitteilung und Bekanntmachung vom 09. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 22. September 2025 mitgeteilt wurde ("Aktienrückkaufprogramm 2025"), insgesamt 2.775.642 Aktien wie folgt erworben:
Weitere Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://investoren.cancom.de/aktienrueckkauf-2025/ veröffentlicht.
Der Erwerb der Aktien der CANCOM SE erfolgte durch eine von der CANCOM SE beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).
München, 27. April 2026
CANCOM SE
Der Vorstand
27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CANCOM SE
|Erika-Mann-Straße 69
|80636 München
|Deutschland
|Internet:
|http://www.cancom.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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