Luzern - Der Krankenversicherer Concordia hat im Jahr 2025 in der Grundversicherung mehr an Prämien eingenommen und zugleich die Verwaltungskosten im Griff behalten. Nach dem starken Kundenwachstum der letzten Jahre ging die Zahl der Grundversicherten zurück. In allen Versicherungszweigen steigerte Concordia die Prämieneinnahmen im vergangenen Jahr um 10 Prozent auf 3,7 Milliarden Franken, wie die Gruppe am Montag bekanntgab. Ein kräftiges Plus verzeichnete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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