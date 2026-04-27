Paris/London/Zürich - Die Anleger an Europas Börsen haben sich am Montag angesichts ausbleibender Fortschritte im Nahost-Konflikt nicht zum Aktienkauf bewegen lassen. Zu Beginn einer wegweisenden Woche, in der wichtige geldpolitische Entscheidungen führender Notenbanken sowie eine Flut von Quartalsbilanzen inklusive mehrerer US-Technologieriesen anstehen, überwog unter Investoren weiterhin die Vorsicht. Der EuroStoxx 50 beschloss den ersten Handelstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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