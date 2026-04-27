Zürich - Das ETH-Spin-off Qendra hat CHF 150'000 von Venture Kick erhalten, um die Steuerung und Koordination fortschrittlicher Quantencomputing-Experimente zu verbessern. Die Lösung soll diese Systeme zuverlässiger und besser skalierbar machen und damit die nächste Generation dieser Zukunftstechnologie unterstützen. Quantencomputer haben das Potenzial, Bereiche wie Arzneimittelforschung, Logistik und Klimamodellierung grundlegend zu verändern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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