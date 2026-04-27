FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse hat im ersten Quartal dank guter Geschäfte rund um Finanzmarkt-Produkte deutlich mehr verdient. Der Konzern sieht sich damit auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen und bekräftigte die Prognose für 2026.

Die Nettoerlöse ohne das zinsabhängige sogenannte Treasury-Ergebnis stiegen um zwölf Prozent auf rund 1,43 Milliarden Euro, wie der im Dax notierte Konzern am Montagabend nach Börsenschluss in Frankfurt mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um zehn Prozent auf den Rekordwert von 1,0 Milliarden Euro zu. Ohne das Treasury-Ergebnis wuchs der operative Gewinn um 18 Prozent auf 803 Millionen Euro. Damit wurden die Erwartungen von Analysten übertroffen.

Unter dem Strich verdiente die Deutsche Börse nach Anteilen Dritter 585 Millionen Euro und damit elf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zeigte sich die Aktie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zuletzt wenig bewegt./err/he