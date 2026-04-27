Es gibt eine Frage, die man sich stellen sollte, bevor man weiterliest: Wann haben Sie das letzte Mal an Samarkand gedacht? Lautet die Antwort «nie» oder «im Geschichtsunterricht», ist dies an sich schon symptomatisch. Denn über Jahrhunderte hinweg war Samarkand kein exotisches Toponym, sondern einer der zentralen Knotenpunkte des Welthandels - eine Stadt, durch die Seide, Gewürze, Ideen und Kapital von Ost nach West und wieder zurück flossen. Auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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