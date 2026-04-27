© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-ENach den überraschend starken Zahlen von Intel stürzen sich Investoren auf CPU-Hersteller. Das könnte jetzt endlich die Gelegenheit auch für Qualcomm sein! Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Qualcomm Der KI-Trade hat sich in der vergangenen Woche mit aller Macht zurückgemeldet. Vor allem die Aussichten für die Halbleiterbranche elektrisierten Anlegerinnen und Anleger, nachdem ausgerechnet Intel, das in den vergangenen Jahren als technologisch und finanziell abgehängter Verlierer der Branche galt, ein Ergebnis deutlich über den Erwartungen des Marktes und einen noch stärkeren Ausblick für das kommende Quartal vorgelegt hat. Am Freitag kletterten Technologiewerte angeführt von …Den vollständigen Artikel lesen
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