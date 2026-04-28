BERLIN (dpa-AFX) - Der Privatsender Sat.1 hat den Beginn seiner neuen in Sachsen spielenden Vorabendserie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" mit Laura Lippmann in der Hauptrolle terminiert. Die Produktion aus dem Hause Saxonia Media ist ab 1. Juni ab 18 Uhr in Doppelfolgen zu sehen.

Beim Streamingdienst Joyn geht es schon ein paar Tage früher los: Dort stehen ab 29. Mai die ersten zehn Folgen zum Abruf bereit. Insgesamt wurden 162 Folgen produziert.

Schwieriger Sendeplatz



Die Serie wird einen schwierigen Sendeplatz übernehmen: Die aktuelle Sat.1-Soap "Ein Hof zum Verlieben" hat keine besonders guten Einschaltquoten.

Die Serie dreht sich um eine Krankenschwester, die in ihrer Heimat im Elbsandsteingebirge gegen die Schließung der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr kämpft. Außerdem muss sie ihre neu entflammten Gefühle für den charmanten Feuerwehrmann Mirko (Sebastian Deyle) mit ihrer alten Flamme im Ort, Bürgermeister Felix (Christopher Kohn), ins Gleichgewicht bringen.

Der Drehstart von "Frieda" erfolgte schon im September 2024, bis zur Ausstrahlung jetzt ist also vergleichsweise viel Zeit vergangen.

Mehr Details zum Inhalt



Frieda, eine alleinerziehende Intensivkrankenschwester, kehrt mit ihrer 18-jährigen Tochter Pippa (Natascha Weitzendorf) ins idyllische Liebitz in der Sächsischen Schweiz zurück. Ihr Ex-Partner und Vater von Pippa, Bürgermeister Felix, plant die Schließung der örtlichen Feuerwehr. Das will Frieda als Tochter des ehemaligen Wehrleiters Otto (Andreas Borcherding) nicht akzeptieren. Außerdem entwickelt sie Gefühle für den Feuerwehrmann Mirko. Soll sie ihm eine Chance geben oder flammt die alte Liebe zu Felix wieder auf?/gth/DP/zb